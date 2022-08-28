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عهود الرومي: دعم القيادة للمرأة الإماراتية عزز مشاركتها الفاعلة في بناء المستقبل

عهود الرومي: دعم القيادة للمرأة الإماراتية عزز مشاركتها الفاعلة في بناء المستقبل
28 أغسطس 2022 04:30

دبي (وام)

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن المرأة الإماراتية تمكنت بدعم القيادة من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة والعمل، ووصلت إلى مواقع تشارك من خلالها بدور محوري في جهود بناء مستقبل الدولة والأجيال القادمة. 
وقالت معالي عهود الرومي: إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، يجسد ما وصلت إليه المرأة في الإمارات من تميز في مختلف المجالات، ويعبر عن النجاحات التي حققتها مسيرة تمكين المرأة بدعم القيادة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ويعكس الرؤية المستقبلية لاستدامة بناء قدرات بنات الوطن وتعزيز إمكاناتهن والاستثمار في مواهبهن وعقولهن وأفكارهن المبتكرة، وإشراكهن في تعزيز مسيرة التنمية والتطور في دولة الإمارات. 
وتوجهت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بالتهنئة للمرأة الإماراتية في يومها، وأعربت عن أمنياتها لكل فتاة وشابة وامرأة إماراتية بدوام التقدم والنجاح والإنجاز في خدمة الوطن والمجتمع.

عهود الرومي
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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