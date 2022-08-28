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الإمارات

ميثاء الشامسي: المرأة الإماراتية أثبتت دورها في بناء المجتمع

ميثاء الشامسي: المرأة الإماراتية أثبتت دورها في بناء المجتمع
28 أغسطس 2022 04:30

أبوظبي (وام)

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 قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، إنه في يوم المرأة الإماراتية يستذكر أبناء المجتمع الإماراتي مسيرة مساهمة المرأة في بناء دولة الإمارات، فالمرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً لنساء العالم في سعيها للحصول على العلم وحرصها على الإبداع والابتكار، وفي إظهار قدرتها على مواجهة التحديات، مما مكنها من استثمار الفرص والارتقاء بمكانتها حتى باتت تشكل رأسمال بشرياً فاعلاً ومساهماً في كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: 
وكما أثبتت المرأة الإماراتية خلال العقود الماضية دورها في بناء المجتمع وفي تحقيق مكاسب التنمية المستدامة لدولة الإمارات، فهي الآن تسهم في بناء خطط وبرامج مسيرة الخمسين القادمة، وتصمم مع أخيها الرجل خريطة الطريق نحو مستقبل واعد للأجيال القادمة في ظل مواصلة دولة الإمارات تقدمها وازدهارها. وأكدت أن المرأة الإماراتية لم تعرف المستحيل ولم تقف أبداً أمام أي تحديات، بل سعت لاستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تمكينها، وبهذا ساندت قيادتنا الرشيدة وحققت أهداف ورؤية الإمارات علماً وفكراً وعملاً، وسعت نحو العلا بجدها واجتهادها في كافة مجالات العلوم المتقدمة. 

ميثاء الشامسي
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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