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حصة بوحميد: ثقة القيادة تعزز مكانة المرأة الإماراتية في صدارة الاعتبارات الوطنية

حصة بوحميد: ثقة القيادة تعزز مكانة المرأة الإماراتية في صدارة الاعتبارات الوطنية
28 أغسطس 2022 04:30

دبي (وام)

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 قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن المرأة الإماراتية تُلهم نساء العالم بإنجازات نوعية وواقعية في شتى المجالات، وتقود تطلعات حصرية لمستقبل مليء بالإبداع والاستدامة، استناداً إلى الثقة التي استحقتها من قيادة الوطن، والتي تؤكدها قناعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بقوله: نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني«، وتوثّقها أيضاً شهادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«، حين قال:»للإماراتيات مستقبل كبير لأنهن يجتهدن ويتعلمن أكثر».وهنّأت معاليها، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»أم الإمارات«، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيرة معاليها إلى أن هذا الشعار يعكس ثقة»أم الإمارات«بابنة الإمارات، ويعزز موقع ومكانة المرأة الإماراتية في صدارة الاعتبارات الوطنية، نظراً لأهمية دورها الذي كان في الخمسين عاماً الماضية، والذي سيكون أيضاً خلال الخمسين القادمة. 

 

حصة بوحميد
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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