سارة مسلم: المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها بحمل الأمانة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن المرأة الإماراتية احتلت مكانة مرموقة بفضل دعم القيادة الرشيدة، وتشكل الإماراتيات الآن نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، منوهة إلى أن المسيرة لنهضة المرأة منذ قيام دولة الاتحاد، على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان لدعمه بالغ الأثر في ما وصلت إليه المرأة الإماراتية عربياً وعالمياً.

وأضاف: ولا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نستحضر جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في ترسيخ دور المرأة الإماراتية منذ بداية مسيرة الدولة. وتابعت: «لأثبتت المرأة الإماراتية جدارتها بحمل الأمانة من خلال خوض ميادين العلم والعمل في مختلف المجالات، وحوالي 95% من الإناث الحاصلات على شهادة الثانوية يلتحقن بالتعليم العالي، فيما يشكلن نحو 70% من خريجي الجامعات.