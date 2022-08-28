جواهر بنت عبد الله القاسمي تشيد بجهود المرأة الإماراتية

الشارقة (الاتحاد)

قالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «تجسد إسهامات المرأة الإماراتية في المسار التنموي للدولة تنوع مواهبها وقدرتها على تحويل ما اكتسبته من معارف ومهارات إلى إنجازات ريادية في مختلف المجلات، وخصوصاً الفنية، من الرسم والتصوير إلى العمل في التلفزيون وصناعة الأفلام والكتابة الإبداعية، التي رسخت حضور المرأة في ساحة الفن الهادف الذي يجمع بين القيمة الفنية والتنموية».

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي: «الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية مناسبة لتوجيه التحية إلى كل الإماراتيات اللواتي قدمن تجارب ملهمة للأجيال، وخاصة اللواتي حفزن على احتراف الفنون وتعلمها والإبداع فيها، فكن نماذج تؤكد نجاح تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في تمكين المرأة والمراهنة على دورها في إحداث فارق في مسيرة التنمية، بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادة الدولة، انطلاقاً من إدراك أهمية التكامل والتوازن في المجتمع».

