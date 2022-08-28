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الإمارات

ريم بن كرم: الإماراتية نموذج عالمي يحتذى في جهود الارتقاء بالمرأة

ريم بن كرم: الإماراتية نموذج عالمي يحتذى في جهود الارتقاء بالمرأة
28 أغسطس 2022 04:30

الشارقة (الاتحاد)

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أكدت ريم بن كرم، مديرة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أن دور المرأة الإماراتية الريادي تجاوز حدود الدولة لتنطلق بإنجازاتها المشرفة إلى كافة أنحاء العالم، مشيرة إلى أن مبادرات «نماء» الدائمة تسعى إلى تمكين النساء في مناطق متعددة من عالمنا، والتي كان آخرها برنامجها الذي يكرس دور رائدات الأعمال في جنوب أفريقيا، ويحفز توفير العوامل التي تضمن تكافؤ الفرص في تأسيس الأعمال، ما يجعل من الإماراتية نموذجاً عالمياً يُحتذى في جهود الارتقاء بالمرأة محلياً وعالمياً.
وأضافت ريم بن كرم أنّ نجاح «نماء» في مساعيها تجاه تعزيز دور المرأة الإماراتية، ما هو إلا انعكاس للرؤى والسياسات الرشيدة التي تنتهجها قيادة الإمارات نحو المرأة، والتي تعمل وفق استراتيجية مستدامة تسهم في تعزيز دور المرأة ودعم ريادتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فدورها ومشاركتها في مسيرة الإمارات التنموية يعدّ مكمّلاً ومرتكزاً أساسيّاً لطموحات قيادتنا وشعبنا في مسيرة التنمية الشاملة، سواءً أكانت في المجالات الاقتصادية أم السياسيّة أم التنموية أم الداخليّة.

ريم بن كرم
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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