هند القاسمي: النساء مبدعات في جميع المجالات

الشارقة (وام)

أكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن كل عام يمر في مسيرة المرأة الإماراتية يثبت أن النساء مبدعات في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال الأعمال فقد ابتكرن من خلاله حلولاً تعزز استدامة شركاتهن وتأثيرهن في هذا القطاع. وقالت إن هذا حفّز مجلس سيدات أعمال الشارقة على اتخاذ العديد من الخطوات لفتح مسارات جديدة للشركات والمؤسسات المملوكة للنساء، وتوفير الفرص لهن والتي تساعدهن على تحقيق أحلامهن والاستمرار في رحلة النمو في بيئة ريادة الأعمال في الإمارات.

وأضافت القاسمي أنه وبفضل الرؤى الحكيمة لقيادة الدولة ودعمها المستمر إلى جانب مخزون أحلام المرأة وقوتها التي تعزز طاقتها الإبداعية، نجحت النساء في الإمارات في ارتياد مجالات عمل جديدة، جعلت منهن ملهمات لغيرهن في المنطقة وأثبتت النساء المقدرة على مواكبة التحديات، والاستفادة من الفرص وتطويرها ومساعدة غيرهن على الاستفادة منها في استثمار رائع من المرأة لعزيمتها من أجل تعزيز حضورها في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الأعمال الذي تمكنت المرأة من فهم تحدياته والعوامل التي تضمن استدامة النجاح فيه.