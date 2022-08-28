صقر غباش: المرأة الإماراتية أصبحت بإنجازاتها قدوة ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل

أبوظبي (وام)

رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وأشار معاليه، إلى أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تُعد ترجمة عملية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن والتي رسخها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وأضاف: بهذه المناسبة الكريمة، أتوجه باسمي واسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان والتقدير لسيدة العطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على دعمها الكبير لمسيرة المرأة. كما وجه معاليه التهنئة لابنة الإمارات بهذه المناسبة، وبارك إنجازاتها المشهودة وجهودها وعطاءها الوطني المتجدد، متمنياً لها المزيد من التقدم في مسيرة الخير والبناء التي تشهدها الدولة، بما يحقق نهج قيادتنا الرشيدة ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات». وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات نجحت في تمكين المرأة الإماراتية في المجالات كافة حتى أصبحت بإنجازاتها قدوة ملهمة لأجيال الحاضر والمستقبل.