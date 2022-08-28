عبد الرحمن العويس: الإماراتية سجلت حضوراً بارزاً في المشهد الحضاري

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة لدور المرأة وحضورها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة، مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة عبر مشاركتها في نهضة المجتمع خلال الخمسين سنة الماضية، لتغدو مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

وأضاف: «نفخر بوجود نخبة من الإماراتيات اللواتي سجلن حضوراً بارزاً في المشهد الحضاري والتنموي للدولة، ويتزامن الاحتفال بيوم المرأة هذا العام مع مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة تتمثل في الانطلاق نحو الخمسين سنة المقبلة من عمر الإمارات بكل ثقة واقتدار، حيث نتطلع إلى مساهمة أوسع للمرأة في مختلف قطاعات الحياة».

ونوّه معالي عبد الرحمن العويس إلى رؤى وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، والتي كان لها الدور الكبير في تعزيز كفاءة المرأة وقدرتها على العطاء وتحقيق النجاحات المشرفة في جميع القطاعات. وتابع معالي الوزير: «نحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع نوفر بيئة داعمة للمرأة مكنتها من إثبات قدراتها ومهاراتها في مختلف القطاعات الصحية للمساهمة في مسيرة نمو الدولة وبناء مستقبلها، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بجميع العاملات في القطاع الصحي».