سهيل المزروعي: المرأة الإماراتية أحد أهم رهانات المستقبل

أم القيوين (الاتحاد)

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المرأة الإماراتية أحد أهم رهانات المستقبل، ومكون رئيس في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وهي تعيش أزهى عصورها في ظل القيادة الرشيدة، حيث تلعب دوراً بارزاً في المنجزات العلمية والحضارية والثقافية ودعم تطلعات الإمارات نحو الريادة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في احتفالية يوم المرأة الإماراتية التي أقامتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والوكلاء المساعدين، وعدد من مديري الإدارات وموظفات الوزارة.

وتقدم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لجهودها التي كان لها أكبر الأثر في تمكين المرأة الإماراتية حتى باتت مثالاً يحتذى به، وتوجه كذلك بالشكر والتقدير إلى موظفات الوزارة، مشيداً بجهودهن ودورهن المتميز في عكس صورة مشرقة عن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، وأنهن خير مثال للمرأة المنتجة التي تعمل بكل جد وإخلاص وتفانٍ.

بدورها، ألقت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة كلمتها، التي بدأتها بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها بالمرأة العاملة في الدولة.