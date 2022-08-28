علي الكعبي: تمكين المرأة أحد أهم عوامل بناء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه المرأة الإماراتية من إنجازات وتقدم وحضور محلي وإقليمي ودولي، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام، والذي جاء نتيجة لاهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال: إن ما قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم المرأة الإماراتية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، يعد مصدر فخر واعتزاز الوطن وفخره الكبير.