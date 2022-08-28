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الإمارات

فلاح الأحبابي: الإماراتية مصدر إلهام في بناء الوطن

فلاح الأحبابي: الإماراتية مصدر إلهام في بناء الوطن
28 أغسطس 2022 04:30

أبوظبي (وام)

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 قال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، إن المرأة الإماراتية مصدر إلهام لما حققته من مكتسبات وإنجازات ساهمت في بناء وطننا الغالي. وأضاف معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في مجال تمكين المرأة، وهذا ما تجسد في تحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات في «التوازن بين الجنسين» ضمن أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021. وتوجه بالشكر لقياداتنا الرشيدة على دعمها للمرأة بجميع أدوارها كشريك في العمل والإنجاز، وأساس في حياتنا الاجتماعية على كافة الأصعدة، وخاصة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وذكر معاليه، في ختام كلمته: «واستلهاماً من رؤية القيادة الرشيدة في تقديرها لدور المرأة في تنمية المجتمع، ودورها كشريك في العمل والحياة، نعمل في دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها بشكل مستمر لوضع سياسات وبرامج، ومبادرات لتعزيز مكانتها القيادية لتحقق إنجازات نوعية نفخر بها جميعاً».

فلاح الأحبابي
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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