محمد خليفة المبارك: الإماراتية تلعب دوراً محورياً في رسم المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: بينما نشارك أبوظبي مع العالم، فإننا نفخر بإنجازات المرأة الإماراتية التي تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبلنا. ونهنئ في هذا اليوم أنفسنا كآباء وأشقاء وأبناء للمرأة الإماراتية التي أثبتت عاماً بعد عام تفوقها في كافة المجالات، الأمر الذي يعكس المكانة الاستثنائية التي حظيت بها، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة للوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، والذي أكّد على ضرورة المشاركة الحقيقية للمرأة في نمو البلاد وازدهارها، وإلى جانبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

واقتداءً بهذا النهج المبارك، سارت قيادتنا الرشيدة وفق منهجية عمل واضحة نحو تمكين المرأة.

ونفخر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بما تضمّه من الإماراتيات اللواتي جَسّدنَ بإنجازاتهن معاني هذه المناسبة المهمة والمفصلية في تاريخ مجتمعنا. نؤكد مواصلة جهودنا للاستثمار في تعزيز مهارات ومعارف وخبرات المرأة.