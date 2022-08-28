مطر الطاير: الإماراتية في صدارة الخارطة التنموية للدولة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وضعت المرأة الإماراتية في صدارة خارطتها التنموية، مشيداً في هذا الصدد بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم المرأة الإماراتية، حيث وجهت سموها باعتماد الشعار الذي يرمز إلى الواقع المشرّف للمرأة الإماراتية والمستقبل المشرق الذي تتطلع إليه قيادتنا الطموحة.

وقال: تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، دأبت هيئة الطرق والمواصلات على تمكين العنصر النسائي من موظفاتها من أجل مواكبة توجهات الدولة لتمكين المرأة في شتى المجالات، ونفتخر اليوم بنماذج لنساء إماراتيات قياديات تنطبق عليهن رسالة الشعار، حيث بلغ عدد موظفات «الهيئة» المواطنات 758 موظفة في مختلف التخصصات، ومن ضمنها: الإدارة والهندسة والإشراف.