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الإمارات

النائب العام: الإماراتية شريك في صناعة المستقبل

النائب العام: الإماراتية شريك في صناعة المستقبل
28 أغسطس 2022 04:30

أبوظبي (وام)

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 أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن تعزيز دور المرأة الإماراتية باعتبارها شريكاً في صناعة المستقبل وبناء المجتمع وتطوره هو نهج دولة الإمارات الحضاري المستدام الذي أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورسخته القيادة الرشيدة عبر رؤى استشرافية حكيمة واستراتيجيات عمل تنموية رائدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز قدراتها وطاقتها، إلى جانب وضع التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة، مما عزز من مساهمتها في كل المجالات، وشكل حافزاً لها للقيام بمسؤولياتها بجدارة وفعالية، فحققت الكثير من الإنجازات الاستثنائية والنجاحات على مدار العقود الماضية من مسيرة الدولة. 
وتقدم النائب العام للدولة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيراً إلى أن سموها في كل عام تقدم للمرأة الإماراتية رؤى جديدة وآليات عمل رائدة مجسدة مثالاً مشهوداً على مستوى العالم في الجهود الداعمة للمرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع.

الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
حمد سيف الشامسي
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