سعيد الطاير: تمكين المرأة ثمرة نهج القيادة الرشيدة

دبي (الاتحاد)

قال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشكّل يوم المرأة الإماراتية مناسبة سنوية مهمّة لتسليط الضوء على ريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن والمجتمع في مختلف الميادين، وفرصة للتعريف بالقفزات الكبرى التي تحققها مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي ثمرة النهج الراسخ الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)».

وأضاف: «تسير (الهيئة) على نهج القيادة الرشيدة لدعم وتمكين المرأة، حيث وصل عدد موظفات (الهيئة) إلى 1950 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 785 موظفة في القطاع الهندسي والفني فيما تشغل 321 موظفة مناصب قيادية في (الهيئة). وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 83% من إجمالي القوى النسائية العاملة في (الهيئة)».