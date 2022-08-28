موزة العتيبة: الاحتفاء بيوم المرأة الاماراتية تتويجاً لنجاحها في مختلف المجالات والقطاعات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت موزة سعيد بن أحمد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة «العتيبة إنماء»، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يأتي تتويجا لنجاحاتها التي تحققها في مختلف المجالات والقطاعات، مشيدة بالدعم والمساندة اللذين توليهما القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وتشجيعها على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.

وثمنت العتيبة الدور الكبير والفاعل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تشجيع المرأة وتمكينها للعمل في مختلف المجالات وبلوغ أعلى المراتب والمناصب، مشيدة بدعم سموها المتواصل للمرأة الإماراتية والإنجازات التي تحققها.

وأضافت العتيبة: «لقد نجحت المرأة الإماراتية في تحقيق التفوق وإثبات جدارتها في مختلف المواقع والمراتب، ودخول قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على التطور الرقمي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وتبوؤ أعلى المراتب والمناصب سواء في القطاع العام أو الخاص، مما مكنها من المساهمة في نهضة الدولة، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة».