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خولة الملا: نعتز ونفتخر بابنة الإمارات

خولة الملا: نعتز ونفتخر بابنة الإمارات
28 أغسطس 2022 04:30

الشارقة (الاتحاد)

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قالت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة: «إن يوم 28 أغسطس من كل عام يوم وطني للمرأة والإمارات وشعبها، يوم تعتز وتفتخر به ابنة الإمارات لأن قيادتها ووطنها يحتفي بها وبإنجازاتها، في ظل دولة أعطتها حقوقها كاملة، ونالت منها الاهتمام والرعاية الحكومية وثقة مجتمعية لا حدود لها.
وأضافت الملا: إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، توجه بإطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 ليكون «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، لما يحمله هذا الشعار من مضامين تؤكد قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف تمكين المرأة.
وثمنت جهود سمو «أم الإمارات»، مهنئة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومشيدةً بدور سموها الداعم للمرأة وثقتها بقدرتها على استنهاض وتنمية المجتمعات والشراكة في البناء بمجالات العمل كافة.

خولة الملا
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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