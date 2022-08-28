الإثنين 29 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي الحكومية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

«أبوظبي الحكومية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية
28 أغسطس 2022 04:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. وزير التربية يؤكد أن التعليم ركيزة بناء أجيال تعزز ريادة الدولة
الإمارات تبدأ تسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى باكستان

أكدت سمية عبد العزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية على أهمية هذه المناسبة التي تتجلى فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات لتصبح صاحبة رؤية وطموح وصانعة قرار، ولتكون جزءاً من مسيرة الريادة التي تشهدها دولة الإمارات بإشراف قيادة رشيدة آمنت بقدراتها وفتحت الآفاق أمامها للانطلاق نحو المستقبل بعزيمة وإصرار على تحقيق الأفضل.
كما توجهت بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم سموها اللامحدود لإشراك المرأة في استشراف وصناعة المستقبل والسير في عملية التنمية المستدامة. كما أعربت عن فخرها واعتزازها بالكوادر النسائية من المواطنات اللواتي يعملن في الأكاديمية ويشغلن مناصب متنوعة، ويؤدين المهام الموكلة إليهن بكفاءة واجتهاد، مؤكدة أن أكاديمية أبوظبي الحكومية تحرص كغيرها من الجهات الحكومية على استقطاب الكوادر الأكاديمية والإدارية لتعزيز دورها في مجال التطوير المهني.

أكاديمية أبوظبي الحكومية
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
دنيا
فيلم الرعب "ذي إنفيتيشن" يتصدر شباك التذاكر
اليوم 12:55
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الكويت
اليوم 12:44
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
الاقتصادي
الصين تغلق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم للوقاية من كورونا
اليوم 12:32
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«الجمود» يضرب «تصنيف التنس» قبل «فلاشينج ميدوز»
اليوم 12:14
أحدث مستجدات كورونا حول العالم
عربي ودولي
أحدث مستجدات كورونا حول العالم
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©