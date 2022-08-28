«أبوظبي الحكومية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت سمية عبد العزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية على أهمية هذه المناسبة التي تتجلى فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ونجاحات لتصبح صاحبة رؤية وطموح وصانعة قرار، ولتكون جزءاً من مسيرة الريادة التي تشهدها دولة الإمارات بإشراف قيادة رشيدة آمنت بقدراتها وفتحت الآفاق أمامها للانطلاق نحو المستقبل بعزيمة وإصرار على تحقيق الأفضل.

كما توجهت بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم سموها اللامحدود لإشراك المرأة في استشراف وصناعة المستقبل والسير في عملية التنمية المستدامة. كما أعربت عن فخرها واعتزازها بالكوادر النسائية من المواطنات اللواتي يعملن في الأكاديمية ويشغلن مناصب متنوعة، ويؤدين المهام الموكلة إليهن بكفاءة واجتهاد، مؤكدة أن أكاديمية أبوظبي الحكومية تحرص كغيرها من الجهات الحكومية على استقطاب الكوادر الأكاديمية والإدارية لتعزيز دورها في مجال التطوير المهني.