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«النهضة النسائية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

«النهضة النسائية» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية
28 أغسطس 2022 04:31

دبي (الاتحاد)

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أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، أن احتفالات إمارات الخير بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام هو ميثاق شرف ورسالة محبة ومودة ومعزة لأغلى الأمهات (أم الإمارات)، وإذا كان 28 أغسطس هو يوم الانبهار النسائي للمرأة الإماراتية، فإننا نتطلع جميعاً وبوحدة روحية وتكاتف متين وتلاقِ رصين لخدمة أغلى الأوطان، والانخراط التام في منظومة الاستدامة والتفاني في خدمة الأسرة بكافة مضامينها النواة الأولى في المجتمع، ونأمل أن تكون المرأة الإماراتية - وبدون حدود- الشريك الاستراتيجي للتنمية المستدامة. 
ودام عزك يا وطن، وكل عام والقيادات والقطاعات النسائية الإماراتية بألف خير. إنها رسالة محبة ومودة ومعزة لأغلى الأمهات أم الإمارات.

النهضة النسائية
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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