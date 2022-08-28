«دبي القضائي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي (الاتحاد)

أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أنّ مناسبة يوم المرأة الإماراتية لهذا العام التي تحمل شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، تأتي لتسلّط الضوء على الإنجازات الفريدة والمكانة المتميّزة التي باتت سيّدات الإمارات يحظين بها على صعيد مختلف مجالات العمل والتنمية، بفضل الاهتمام البارز الذي أولته قيادة الدولة بهدف تحقيق التمكين لهنّ، حيث لم تدّخر جهداً في سبيل منحهنّ الفرص المثالية للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات، مشيرة إلى أنّ المرأة الإماراتية باتت اليوم تتقلد مناصب قيادية في مختلف الميادين والقطاعات، ومنها القطاعات القانونية والقضائيّة، حيث حققت فيها المرأة الإماراتية نجاحاً لافتاً، وساهمت بكل كفاءة واقتدار في صناعة البنية التحتية القانونية وتحقيق العدالة وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وكلنا ثقة بأنها ستواصل تميزها يوماً بعد يوم.