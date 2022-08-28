أمل الجابري: قصص جديدة لنجاحات المرأة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قالت أمل الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية: إن 28 أغسطس هو يوم وطني يحظى باهتمام فريد من القيادة الرشيدة لتسليط الضوء على مساهمات ابنة الإمارات، والفاعلة في كافة الميادين والقطاعات وإنجازاتها النوعية الجديدة التي تضاف إلى مسيرة التنمية وصناعة المستقبل المشرق والمزدهر والريادي للدولة، وذلك تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام». وفي هذا اليوم تستعرض فيها الإمارات قصصاً جديدة لنجاحات المرأة لدى شعوب العالم، تحققت بفضل الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة لملف تمكين المرأة وجهود سمو «أم الإمارات»، وبفضل إخلاص وتفاني وإبداع بنات زايد في كافة المحافل والقطاعات.

كما أننا نعتز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات ومكتسبات للوطن وندعم عطائها، فقد قدمت صورة مشرفة لبنات جيلها باعتبارها عنصر معطاء ومؤثر في مجتمعها وحافظت خلال مسيرتها المتقدمة على تراثها وهويتها، حتى أصبحت ملهمة لبقية نساء العالم من خلال إخلاصها في حمل الأمانة وتألقها في المحافظة على مكتسبات الوطن. ونرفع بهذه المناسبة أسمى آيات التقدير والامتنان لقيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على ما قدمته وتقدمه للمرأة الإماراتية والمجتمع الإماراتي بشكل عام، ونثمن هذه الرعاية الكريمة والدور البارز والمحوري لدعم وتمكين المرأة وتوفير الظروف المناسبة والممكنات لتكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني والتنمية المستدامة لتحتل المواطنة الإماراتية في موقع ريادي على الصعيد المحلي والعالمي.