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الإمارات

وداد بوحميد: المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً ملهماً للعالم

وداد بوحميد: المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً ملهماً للعالم
28 أغسطس 2022 04:29

الشارقة (وام)

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 أكدت وداد أحمد بو حميد مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المرأة الإماراتية قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في ريادتها وتميزها بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. 
وأوضحت بو حميد أن المرأة الإماراتية استطاعت المساهمة في تقديم نماذج مبتكرة في تطوير ممارسات الاتصال الحكومي في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية، انطلاقاً من إيمانها بقدرتها على قيادة مستقبل الاتصال الحكومي باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور.
وقالت إن المرأة الإماراتية متميزة في جميع المجالات والتخصصات، وقدمت للعالم نموذجاً رائداً في تمكينها وتميزها، كما استطاعت ابنة الإمارات المساهمة في تعزيز وتطوير قواعد الاتصال الحكومي والإعلام عموماً على مستوى الدولة وفق معايير شفافة وبأساليب ووسائل متطورة توافق روح العصر، وهو ما تظهره مخرجات «جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز» و«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، وغيرهما من الجوائز من خلال فوز الكثير من النساء القياديات بجوائز تبرز مهاراتهن في ترسيخ الوعي بمفاهيم الاتصال الحكومي ودوره وتأثيره الفاعل في توعية المجتمع..كما نشاهد الإماراتيات القياديات في الوسائل الإعلامية المختلفة وتميزهن في مسيرتهن المهنية.

وداد بوحميد
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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