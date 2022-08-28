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وزير العدل: المرأة شريك رئيس في بناء الدولة

وزير العدل: المرأة شريك رئيس في بناء الدولة
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (وام)

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 أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن المرأة الإماراتية، وبفضل جهود ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تمثل اليوم سنداً حقيقياً للوطن وشريكاً رئيساً للرجل في بناء الدولة. وقال معالي وزير العدل إن حضور وعطاء وبصمة المرأة الإماراتية بارزة في خدمة الوطن ومسيرة التنمية المستدامة والتطوير، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة التي واصلت السير على نهج الاستثمار في الإنسان وتذليل الصعوبات وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. وقدم وزير العدل بهذه المناسبة كل الشكر والتقدير إلى المنتسبات كافة لقطاع العدل والقضاء بالدولة، لجهودهن وحرصهن الدائم في تحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بالمنظومة القضائية، مشيداً بالنماذج النسائية المتميزة في سلك القضاء والنيابة العامة والقياديات والإداريات والموظفات اللواتي يمثلن القدوة الحسنة للمرأة، في دفع وترسيخ مسيرة العدالة في الدولة، وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات النوعية المتميزة لقضاء عادل ومستدام.

وزارة العدل
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