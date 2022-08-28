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الإمارات

عبد الرحمن العور: شريك أساسي

عبد الرحمن العور: شريك أساسي
28 أغسطس 2022 04:29

دبي (وام)

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 أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن المرأة الإماراتية تحظى منذ تأسيس الاتحاد بدعم كبير واستثنائي من قبل القيادة الرشيدة. وأوضح معاليه أن ملف تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجتمع ما كان ليتحقق بهذا القدر من النجاح والتميز لولا الجهود الحثيثة التي بذلتها وما زالت تبذلها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي حرصت على توفير البيئة اللازمة التي مكّنت المرأة الإماراتية من إثبات كفاءتها وتميزها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. 
وأكد العور أن حكومة دولة الإمارات لم تدخر أي جهد لتعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها الوطني عبر إطلاق وتطبيق حزم نوعية من التشريعات والقوانين والسياسات الداعمة لها، الأمر الذي مكنها من شغل العديد من المناصب بكافة المستويات الوظيفية، وأتاحت لها الفرص الممكنة للقيام بدور فاعل في الاقتصاد ومجال ريادة الأعمال. 

عبد الرحمن العور
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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