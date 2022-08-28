محمد الهاملي: الإماراتية شريك ومساهمة في بناء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بأسمى آيات التهاني والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على ما قدمته من ثقة ودعم للمرأة الإماراتية الأمر الذي ساهم في تعزيز دورها الفاعل في مسيرة التطور والنمو والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن «ابنة الإمارات تمكنت من ترك بصمة مميزة في كافة القطاعات ومجالات العمل، على الصعيدين الداخلي والدولي فكانت مثالاً في التفاني والإخلاص والعطاء والعمل الجاد، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة المرأة الإماراتية تقديرا لجهودها وإيماناً بقدراتها على تقديم المزيد من العطاء بما فيه رفعة وطننا». وأضاف الهاملي: يأتي احتفالنا بهذه المناسبة العزيزة تكريساً للنهج الذي كرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة التي قدمت الدعم والاهتمام لابنة الإمارات حتى أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً ومساهِمة في بناء الوطن وصاحبة إنجازات وطموحات تعانق عنان السماء».