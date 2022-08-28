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محمد مطر الكعبي: نحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية

محمد مطر الكعبي: نحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يرعى المرأة الإماراتية، ويثمن عطاءها، ويوقر مكانتها، ويشجعها على مشاركتها الفذة في شتى الميادين، ويحتفي بإنجازاتها في باحات الشرف والرفعة، ويرتقي بها في مدارج المحافل الإنسانية، سيراً على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه -.
وأضاف: إنَّ المرأة الإماراتية على اختلاف موقعها ووظيفتها ودورها في المجتمع، حظها عظيم كأمّ مقدرة صانعة الرجال، ومربية للأجيال، وأخت مساهمة في البيت مع إخوتها، والموظفة في ميدانها تعمل بجهد ولها حضورها وإسهاماتها، وهكذا هي المرأة عمة وخالة تقوم بدورها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل تكمل معه بناء مجتمعها، وترعى مسيرة المرأة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

محمد مطر الكعبي
الإمارات
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