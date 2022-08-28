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محمد سعيد النيادي: شريكة الرجل

محمد سعيد النيادي: شريكة الرجل
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

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قال محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إنجازات رائعة، ومكاسب رائدة، حققتها المرأة الإماراتية خلال الخمسين سنة الماضية، في ظل دعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، فقد وصلت المرأة الإماراتية إلى العالمية، وأصبحت نموذجاً للعزيمة والإصرار، والكفاءة والاقتدار، وكانت وما زالت شريكة الرجل في شتى مجالات الحياة، الاجتماعية، والعلمية، والتنموية، واضعة بصماتها بكل ثقة وجدارة في سجل التقدم والازدهار، الذي تشهده دولة الإمارات، فَتَحِيَّةُ إجلال وإكبار لكل امرأة، أمّاً كانت أَمْ أختاً أَمْ زوجةً، فهن مصدر كل تحفيز وإلهام، ولهن كل التقدير والاحترام.

محمد سعيد النيادي
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