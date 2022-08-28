محمد الحمادي: الإماراتية صانعة التغيير وشريكة في التنمية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «برهنت المرأة الإماراتية منذ قيام الاتحاد وحتى اليوم قدرتها على خوض جميع المجالات، بفضل الدعم المستمر للقيادة الرشيدة ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»أم الإمارات«الداعمة الأولى للمرأة».

وأضاف: «على صعيد قطاع الطاقة النووية، سطرت ابنة الإمارات إنجازات استثنائية منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإمارات، حيث تتولى أدواراً محورية تسهم من خلالها في دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، والتحول إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة دون انبعاثات كربونية، وبدورنا نحرص في المؤسسة والشركات التابعة لها على مواصلة تمكين الكفاءات النسائية المواطنة في هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال توفير فرص العمل والتدريب في مختلف مجالات العمل في الطاقة النووية».