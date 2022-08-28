عبد الله العويس: 28 أغسطس يوم نتوج فيه عطاءات ابنة الإمارات

الشارقة (الاتحاد) -

أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذا اليوم يمثل فرصة سنوية لاستذكار جهود المرأة الإماراتية وإسهاماتها في رفد المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، كما يعد تتويجاً لعطائها وتكريم وتقدير لإنجازاتها التي تركت بصمة واضحة في كافة المجالات، فأثبتت بكل جدارة قدرتها على التميز في العمل وتبوء المناصب القيادية، لتكون ابنة الإمارات بفضل ما حظيت به من دعم ورعاية من قيادتنا الرشيدة ومجتمعها سبباً لتقدم وطنها واستمرار نهضته.

وأشاد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة الإماراتية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجهودها الرائدة التي أثمرت عن إنجازات نسائية تباهي دولة الإمارات بها العالم في المجالات كافة.