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الإمارات

محمد جلال الريسي: الإمارات رسخت نموذجاً ملهماً لتمكين المرأة

محمد جلال الريسي: الإمارات رسخت نموذجاً ملهماً لتمكين المرأة
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (وام)

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 أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دولة الإمارات رسخت بدعم ورعاية القيادة الرشيدة نموذجاً ملهماً لتمكين المرأة الإماراتية، ذلك النموذج الذي قاد ابنة الإمارات إلى تسجيل إنجازات نوعية بارزة في المجالات كافة، وأداء دور بارز ورائد ليكون نموذجاً إماراتياً فريداً يشار له بالبنان في العالم. 
وقال: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام بمسيرة حافلة بالعطاء الوطني المخلص لابنة الإمارات، ونفتخر بدورها المهم لإعداد أجيال المستقبل، فتحية تقدير واعتزاز لمن سطرت بعطائها إنجازات خالدة نباهي بها العالم أجمع». وتقدم في هذه المناسبة الغالية بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، فسموها تدعم وتساند المرأة الإماراتية على الدوام وتحفزها على التميز والإبداع في المجالات كافة. 

محمد جلال الريسي
وكالة أنباء الإمارات
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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