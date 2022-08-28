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الإمارات

خلفان بلهول: المرأة الإماراتية تشارك في صناعة المستقبل

خلفان بلهول: المرأة الإماراتية تشارك في صناعة المستقبل
28 أغسطس 2022 04:29

دبي (الاتحاد)

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قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: أصبحت المرأة الإماراتية، بدعم من القيادة الحكيمة للدولة، عنصراً أساسياً في عملية استشراف مستقبل أكثر إبداعاً وابتكاراً وتقدماً بما يسهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071. وفيما تجاوزت دولة الإمارات مفهوم تمكين المرأة، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، هي تشارك بشكل فاعل ومؤثر في تمكين المجتمع. 
كما تواصل المرأة الإماراتية اليوم، بمساندة مستمرة وتمكين لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الارتقاء في صناعة التطور والتقدم لمجتمع المستقبل الدامج والممكّن لجميع فئاته وشرائحه حتى تكون دولة الإمارات دائماً في صدارة المؤشرات العالمية. وسنواصل دورنا في تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المواقع .

خلفان بلهول
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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