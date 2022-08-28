"الإمارات للدراسات" يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)

عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، جلسةً حواريةً بعنوان «تعزيز الناتج الفكري للمرأة الإماراتية وإبرازه في المجتمع»، بمكتبة اتحاد الإمارات بمقرّ المركز في أبوظبي، بمشاركة عدد من الوجوه النسائية البارزة وأصحاب التجربة المهنية الناجحة من الإماراتيات. وأكّد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، في افتتاح الجلسة الحوارية، ضرورة تمكين ودعم العنصر النسائي في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أهمية حضور المرأة في ميادين العلوم المختلفة والمعرفة والبحث العلمي وغيرها، موضّحًا أن مشاركة المرأة الإماراتية وحضورها البارز ضمن فريق العمل بمركز الإمارات للدراسات، ما هو إلا تأكيد على كفاءتها وقدراتها المتميزة، حيث يضم المركز عددًا من الباحثات في تخصصات عدة، أبرزها العلوم السياسية وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.