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الإمارات

محمد السويدي: الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الاستثنائية

محمد السويدي: الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الاستثنائية
28 أغسطس 2022 04:29

أبوظبي (الاتحاد)

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 قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الاستثنائية، واستطاعت أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة في مختلف المجالات حتى أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأشار إلى الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية خلال مسيرة نصف قرن زاخرة بالإنجازات العالمية، لتنطلق نحو خمسين عاماً جديدة مليئة بالطموح والعزيمة والعطاء. 

محمد السويدي
الإمارات
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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