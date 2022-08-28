محمد السويدي: الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الاستثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الاستثنائية، واستطاعت أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة في مختلف المجالات حتى أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار إلى الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية خلال مسيرة نصف قرن زاخرة بالإنجازات العالمية، لتنطلق نحو خمسين عاماً جديدة مليئة بالطموح والعزيمة والعطاء.