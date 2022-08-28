فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات لـ«الاتحاد»: إنجازات الإماراتية حديث العالم

حوار: مصطفى عبد العظيم

أكدت المهندسة فريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية شريك فاعل في النهضة الاقتصادية، منذ قيام الدولة وحتى الآن، وإنجازاتها حديث العالم.

وقالت في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، إنه منذ تأسيس الدولة، كان هناك اهتمام كبير بالمرأة في الإمارات وتأكيد دورها في بناء المجتمع، كعنصر أساسي ورئيسي في مسيرة النهضة، وكأحد الثوابت الوطنية، حيث ارتقت المرأة فكرياً وعلمياً.

ولفتت إلى أنه عند الحديث اليوم عن المرأة الإماراتية، فإن الجميع يضعها في مكانه عالية بفضل ما حققته من إنجازات في مختلف الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والمجتمعية.

أكدت فريدة العوضي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، يمثل علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي حظيت باهتمام وتقدير القيادة الرشيدة منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وهو النهج الذي يسير عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مما عزز دور المرأة وفتح أمامها آفاقاً واسعة، لتكون شريكاً في نهضة دولة الإمارات.

فريدة العوضي (تصوير: حسن الرئيسي)

إنجازات نوعية

وأشادت العوضي بالإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية خلال تلك المسيرة الحافلة، التي حظيت خلالها بدعم واهتمام خاص من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي حرصت على توفير كافة الإمكانات والفرص للارتقاء بمستوى المرأة وتوفير البيئة المناسبة لها لتشارك وعلى أوسع نطاق في نهضة البلاد، الأمر الذي تجسد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة والتي تم إطلاقها عام 2015.

وقالت، إن الإنجازات التي تحققت عبر مسيرة نصف قرن فقط، أخذت عقوداً طويلة من الزمن في كثير من دول العالم الأخرى لتحقيقها، مشيرة إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان شديد الحرص والاهتمام على ضرورة بناء جيل جديد من السيدات القادرات على مشاركة الرجل في القيادة وفي التميز والإبداع وفي نهضة البلاد، لهذا السبب وصلت المرأة لمراكز مختلفة وزاد حضورها في المجالات المختلفة، واليوم تتواصل مسيرة التمكين لتنطلق المرأة الإماراتية نحو آفاق جديدة تثبت فيها قدرتها على التميز والنجاح في ميادين ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، جنباً إلى جانب مع القطاعات التقليدية كالتجارة والأعمال والتصميم والأزياء.

التجربة الإماراتية

وأشارت العوضي إلى أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة في المجالات المختلفة خاصة الأعمال والاستثمار، باتت تشكل نموذجاً عالمياً في التمكين الاقتصادي للمرأة، لافتة إلى أن دولة الإمارات شرعت القوانين واتخذت العديد من القرارات خلال السنوات الأخيرة لتوسيع حضور المرأة في مجالات الأعمال المختلفة، وخلال فترة قصيرة أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها وقدرتها على الانخراط في عالم المال والأعمال والاستثمار، وتحقيق العديد من النجاحات، فهناك سيدات أعمال مواطنات يدرن مصانع وشركات متخصصة في مجالات وأنشطة مختلفة وتنافس بمنتجاتها في السوق المحلي وفي مختلف أسواق العالم.

وأشارت إلى أن عدد سيدات الأعمال في دولة الإمارات، وفقاً لبيانات غرف التجارة والصناعة في الدولة، يصل إلى أكثر من 25 ألف سيدة أعمال، يدرن استثمارات تزيد على 60 مليار درهم، لافتة إلى أن المستقبل يحمل كثيراً من الفرص أمام رائدات الأعمال في الدولة التي باتت مقصداً مهماً لسيدات الأعمال من مختلف دول العالم.

التطوير والابتكار

وقالت العوضي، إن مجلس سيدات أعمال الإمارات، الذي يحظى باهتمام خاص من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسية الفخرية للمجلس، يحرص على دعم سيدات الأعمال، وتعزيز وتطوير خبراتهن في مجال المال والاستثمار، وتسهيل الوصول بمنتجاتهن إلى الأسواق العالمية، من خلال الورش والبرامج التي ينظمها بالتعاون مع شركاء المجلس والتي تعزز من قدرتهن على التطوير والابتكار ومواكبة المتغيرات في الأسواق، فضلاً عن تنظيم المجلس للمؤتمرات واللقاءات المباشرة مع مجالس سيدات الأعمال المماثلة في مختلف دول العالم، بهدف بناء شبكة علاقات استثمارية وتجارية تسهم في فتح المزيد من الأسواق.

وأشارت العوضي إلى أن المجلس يعمل على التوسع في نشر ثقافة رياديات الأعمال من خلال التواصل مع طالبات الجامعات والموظفات في المؤسسات والدوائر الحكومية، واستكشاف فرص انخراطهن في مجال الأعمال.

زخم يتواصل

أفادت العوضي أن مجلس سيدات أعمال الإمارات سيشهد خلال المرحلة المقبلة مزيداً من الزخم في أجندة الأنشطة والفعاليات المحلية والخارجية، وذلك بعد المرحلة التي مر بها العالم خلال جائحة كوفيد-19، لافتة إلى أن المجلس سينظم العديد من الزيارات لدول مختلفة لاستكشاف الفرص في أسواق جديدة، خاصة بعد إكسبو 2020 دبي الذي شهد استقبال المجلس لوفود عديدة لمجالس سيدات أعمال من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الأنشطة المشاركة في مؤتمر المرأة العاملة الثاني في سلطنة عمان والمنتدى الاقتصادي الإماراتي الأرميني في سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه تم خلال إكسبو 2020 دبي وتحت مظلة اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف الإمارات، توقيع اتفاقية بين سيدات أعمال الإمارات ونظيره الروسي، لتأسيس جميعة دولية لرياديات الأعمال يكون لها مكتب في الإمارات وآخر في روسيا، ومن خلالها يتم دعوة سيدات أعمال العالم للانضمام للجمعية، الأمر الذي يسهم في خلق المزيد من الفرص لتوسيع الأسواق أمام المنتج الإماراتي الذي تبدع سيدات أعمال الإمارات في إنتاجه والذي بات يحظى الكثير منه بسمعة عالمية في مختلف الأسواق.

محطات

أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات وأقرت الكثير من السياسات التي استهدفت تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ورفع نسبة تمثيلها بالمواقع القيادية ومراكز صنع القرار ومنها:

- قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.

- أصدر مصرف الإمارات المركزي في عام 2019 تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان.

- في عام 2011 أطلقت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة مبادرة «المرأة في مجالس الإدارة»، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاعين الحكومي والخاص.

- دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة في المنطقة وثاني دولة في العالم تصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

- أصدرت هيئة الأوراق والمالية والسلع قراراً ملزماً للشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجالس إداراتها.

- لا يسمح قانون العمل لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كما أنه يحظر التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، ويحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، كما تم إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات.