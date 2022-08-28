«الاتحادية للشباب» وهيئة الخدمة الوطنية تطلقان «شابات فخر»

دبي (الاتحاد)

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية مبادرة «شابات فخر»، ضمن مبادرة «فخر» التي تعزز مفهوم العطاء وحب الوطن، من خلال تسليط الضوء على مجموعة من النماذج الوطنية المشرفة في ميادين العز، لتكون مصدر إلهام للأجيال.‎

تعمل المبادرة التي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل على محاكاة تجربة الخدمة الوطنية لمدة يوم واحد في المعسكر التدريبي، لتعزيز الوعي الثقافي لشابات الإمارات من الفئة العمرية 18 إلى 35 سنة، من خلال المهارات الأساسية والتدريبات العسكرية المتنوعة، مما سيسهم في بناء وصقل المهارات الشخصية، وتعزيز دورهن في خدمة الوطن، كما تركز المبادرة على ترسيخ قيم الانتماء والفخر، مع تعزيز المهارات القيادية، كالاعتماد على النفس وإدراك قيمة الوقت والمعاني المترتبة على الانضباط والتزام والعمل الجماعي، وغيرها.

أحمد بن طحنون

ثقة القيادة في المرأة

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إن مبادرة «شابات فخر» تجسد ثقة القيادة الرشيدة في المرأة الإماراتية التي ساهمت ومنذ قيام الاتحاد في تربية وتنشئة وإعداد الأجيال التي كان لها دور كبير في بناء ورفعة وازدهار هذا الوطن، وهي اليوم عازمة على الوقوف جنباً إلى جنب مع إخوتها الرجال لدفع عجلة التنمية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة بكل شجاعة،

وأضاف الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان: وجود المرأة في المعسكرات التدريبية يعتبر فرصة ذهبية للاطلاع عن قرب على طبيعة الحياة العسكرية واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة التي تعزز من قدراتهن وتصقل مهاراتهن.

شما المزروعي

قوة داعمة للمسيرة التنموية

وأكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب: لعبت المرأة الإماراتية دوراً مهماً في مسيرة بناء الدولة منذ تأسيسها، وأثبتت أنها شريك النجاح في كافة القطاعات التنموية، وبرهنت للعالم على قدرتها على تحقيق المكتسبات النوعية والمستدامة لتساهم في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت معاليها أنه لا يمكن الحديث عن أي إنجاز ونجاح لتمكين المرأة الإماراتية دون الوقوف عند الرؤية الحكيمة والجهود الاستثنائية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لأكثر من خمسين عاماً في دعم وتمكين وتوفير كافة السبل لتعزيز مكانة ودور النساء بشكل عام والشابات بشكل خاص على الصعيدين الوطني والدولي. وقالت معالي المزروعي: مبادرة «شابات فخر» فرصة استثنائية لكل شابة إماراتية لخوض تجربة الخدمة الوطنية ليوم واحد، فهي تقوم على غرس قيم المسؤولية الوطنية والمواطنة الإيجابية، إلى جانب اكتساب المهارات الأساسية والتدريبات المتنوعة التي تسهم في بناء الشخصية، سعياً لتنمية أجيال مؤهلة تعتز بالهوية، واستكمالاً للمسيرة الوطنية وما تحمله من قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة.

وحثت معاليها شابات الوطن للانضمام للمبادرة كمنصة يمكنهن من خلالها التعبير عن فخرهن واعتزازهن بخدمة الوطن كعناصر منتجة ومؤثرة وقادرة على العطاء بكفاءة واقتدار، فهن الأكفأ والأحق بلعب هذا الدور وتحمل هذه المسؤولية.

عفراء الفلاسي

دعم وتشجيع

أشارت العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي، قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، أن مبادرة شابات فخر هي تأكيد على الدعم والتشجيع اللامتناهي الذي تنعم به المرأة في دولة الإمارات باعتبارها نصف المجتمع وشريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة التي ترتكز على بناء الإنسان والذي تقوم المرأة بدور كبير في تربيته وإكسابه القيم الوطنية والأخلاقية وعليه فإن وجود شابات فخر في المعسكرات التدريبية سيساهم في منحهن المزيد من الخبرات والمعارف التي من شأنها تعزيز الوعي الأمني والوطني بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

النسخة التجريبية من «شابات فخر»

شاركت 50 شابة من مختلف إمارات الدولة في النسخة التجريبية لمعسكر «شابات فخر» التدريبي، المقام لمدة يوم واحد، وتدربت المشاركات على تنمية الوعي الثقافي العسكري والبدني عبر تلقي المهارات العسكرية الأساسية والتدريبات المختلفة، بهدف التعريف بالأهداف الحقيقية للخدمة الوطنية من على أرض الواقع، وذلك من خلال خوض تدريبات عملية لطرق استخدام الأسلحة وتعليم الرماية.

أقيم المعسكر بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، ولمسَ عدد من شابات الفخر المشاركات تعزيز المبادرة الأخيرة لشعورهن بالمواطنة الإيجابية فضلاً عن توطيد روح التعاون والفريق الواحد، وإدراك أهمية تواجد شابات الوطن في مجال الخدمة الوطنية التي تنمي الشعور بالفخر والعزة.

سعيد النظري

الإماراتية في الميادين كافة

قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «حرصت مبادرة فخر منذ انطلاقها على تسليط الضوء على القطاعات التي يبرز فيها الشباب ويلعبون دوراً رئيسياً في خدمة أوطانهم، وهذا العام، في يوم المرأة الإماراتية، جاءت شابات فخر لتكمل هذه المحطات المتميزة عبر منح الفرصة لأخواتنا لاكتساب المهارات الأساسية التي تنطوي عليها التجربة العسكرية، حيث وتشتمل على دورات لتعزيز القدرات، وصقل المهارات وتعزيز روح المسؤولية الوطنية من خلال خدمة الوطن في ميادين العز والفخر، فالمرأة الإماراتية أثبتت على مر السنوات الماضية قدرتها على التواجد في كافة الميادين، وكانت دائمًا صاحبة بصمة وأثر واضح».

وأضاف سعيد النظري «ستعمل المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على إتاحة هذه الفرصة لتجربة الخدمة الوطنية ليوم واحد، وذلك من خلال فتح باب التسجيل في المبادرة لتمكين الراغبات من المشاركة فيها ليكن نماذج فخر وقدوات لبقية شابات الوطن ورد الجميل لخيراته واستقراره».

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب قد أطلقت بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «فخر» للتعبير عن الامتنان والتقدير لمنتسبي الخدمة الوطنية.