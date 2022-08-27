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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
27 أغسطس 2022 18:07

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة نهاراً على بعض المناطق الداخلية مثيرة الغبار. 
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:47 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 19:43. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والمد الثاني عند الساعة 22:32 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

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المصدر: وام
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