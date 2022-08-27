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"خليفة الإنسانية" ترسل طائرة مساعدات غذائية وطبية لمتضرري الفيضانات في السودان

"خليفة الإنسانية" ترسل طائرة مساعدات غذائية وطبية لمتضرري الفيضانات في السودان
27 أغسطس 2022 16:06

أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية طائرة مساعدات عبارة عن 15 طناً من المواد الغذائية الأساسية و15 طناً من المواد والمستلزمات الطبية إلى السودان الشقيق، لإغاثة المنكوبين من الفيضانات التي ضربت أجزاء كبيرة من البلاد، بعد علان حالة الطوارئ في 6 ولايات وهي نهر النيل /ِشمال/ والجزيرة /وسط/، والنيل الأبيض وغرب كردفان /جنوب/ وجنوب دارفور /غرب/ وكسلا /شرق/.

ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. وأكدت المؤسسة أن المساعدات تركز في المرحلة الأولى على الوصول إلى المتضررين وتقديم المعونات الأساسية الأولية لهم ومساعدتهم في الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء الفيضانات، حيث تشير التقارير من السودان أن عدد الوفيات بسبب الأمطار والسيول في البلاد ارتفع إلى 89 قتيلاً، فضلاً عن انهيار 18 ألف منزل كليا و25 ألف منزل جزئيا في كل أنحاء السودان.

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وتضمنت المساعدات الطبية المستلزمات التي تحتاجها الفرق الطبية في الطوارئ واسعاف المصابين، إضافة الى مواد للعناية الشخصية. وشملت المواد الغذائية العناصر الأساسية مثل الأرز والطحين والسكر وحليب البودرة والشاي والعدس. وقالت المؤسسة إن الاستمرار في تسيير المساعدات الغذائية والطبية إلى السودان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين والوقوف الى جانب الأشقاء وتقديم يد العون والمساعدة للشعب السوداني الشقيق.

المصدر: وام
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