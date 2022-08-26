المرأة الإماراتية... مستقبل مستدام

المرأة الإماراتية تفخر بمنجزاتها ودورها، وبمكانتها عربياً وعالمياً، وبصدارتها لمؤشرات تنافسية أممية ودولية، نتاج لنهج ثابت في تمكين المرأة، أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وعززته القيادة الرشيدة، وقدمت له الدعم الموصول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رائدة الحركة النسائية في الإمارات والأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة.

عطاء المرأة الإماراتية وتمكينها من أدوات العلم والعمل والتفوق والإبداع، وسط منظومة قيمية تؤمن بدورها وقدراتها، وفي ظل بيئة تشريعية تعزز مكانتها ومكتسباتها وتحمي حقوقها، مهد الطرق أمامها للمشاركة بدور فاعل في التنمية والبناء وساعدها على تطوير مهاراتها وإمكاناتها، كما مكنها من التواجد في مختلف المجالات بالقطاعين العام والخاص، وأسهم في خلق مستقبل مستدام للمرأة الإماراتية بشكل يتوافق مع مسيرة الخمسين.

الإمارات حرصت على توفير كل ما من شأنه دعم المرأة في تأدية رسالتها الأسرية والمجتمعية والعملية، كما اتبعت سياسات لترسيخ التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، محققة الصدارة العربية والشرق أوسطية والمركز 18 عالمياً في هذا المؤشر الأممي، كما اتبعت سياسات لضمان مشاركة اقتصادية فاعلة للمرأة، وأمنت مستوى مرتفعاً من الرفاه وجودة الحياة لها ولأسرتها، الأمر الذي جعل من الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في دعم المرأة وحماية حقوقها.