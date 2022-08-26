ولي عهد عجمان يشيد بموظف متميز في الدفاع المدني

عجمان (وام)

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بما حققته إدارة الدفاع المدني في إمارة عجمان من إنجازات وجوائز على مستوى الدولة، وما وصلت إليه من مستوى رفيع من الخدمات والمبادرات التي تقدمها بكل تفان وإخلاص.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه بديوان الحاكم، العقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني بعجمان، ومساعد أول عادل علي المزروعي الحائز على جائزة القائد العام عن أفضل موظف إسعاد المتعاملين على مستوى قيادة الدفاع المدني.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي -خلال اللقاء- على ما قدمه المزروعي خلال سنوات عمله الـ21 في الدفاع المدني وتميزه في المستوى الذي استحق عليه الجائزة وإسهاماته الفاعلة في خدمة الوطن والمصلحة العامة، وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الدفاع المدني بعجمان واهتمامها بتطوير أداء موظفيها وتحفيزهم للوصول إلى هذا الإنجاز ونيل الجائزة التي يتشرف بها كل أفراد الإدارة. وقال سموه إن حكومة عجمان تحرص على تكريم المتميزين من موظفيها تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، داعياً سموه العاملين في الدفاع المدني وفي كافة مؤسسات حكومة عجمان إلى الاستفادة من هذه الإنجازات، لتحقيق المزيد منها، من خلال تكاتف الجميع والتنسيق فيما بينهم لتبادل المبادرات والخبرات وإنجاز المهام بكل دقة وأمانة. من جانبهما، تقدم العقيد رائد عبيد الزعابي، ومساعد أول عادل علي المزروعي، بجزيل الشكر والامتنان والتقدير، لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على ما يقدمانه من دعم ومساندة. حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وفاطمة سيف المطروشي نائب رئيس جمعية الإمارات للتوحد، وهداية طارش العليلي رئيس قسم الاستراتيجية بالدفاع المدني بعجمان.