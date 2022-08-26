سعيد بن حمدان يستقبل قائد القوات البحرية المركزية الأميركية

أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية في قاعدة أبوظبي البحرية، أمس، الفريق بحري براد كوبر قائد القوات البحرية المركزية الأميركية. ورحب اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان في بداية اللقاء بالمسؤول الأميركي والوفد المرافق له، مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.