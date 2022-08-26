«الشارقة الخيرية» تبحث تعزيز التعاون مع النيجر

الشارقة (وام)

بحثت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، بمقرها مع وفد من جمهورية النيجر برئاسة إبراهيم واناكا مدير العلاقات العمومية والشراكة بوزارة العمل الإنساني وإدارة الكوارث والوفد المرافق له أُطُر التعاون الخيري المشترك للوقوف على أفضل السبل نحو تعزيز ونشر مشاريع الجمعية في النيجر.

وأوضح راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال اللقاء، أن الجمعية تحرص على توسيع رقعة مشاريعها في دول أفريقيا، وخاصة النيجر التي تأتي كواحدة من أكثر الدول الأفريقية التي توجد بها مشاريع جمعية الشارقة الخيرية، حيث تعاني شريحة كبيرة من السكان تدني مستوى المعيشة والافتقار إلى المنشآت الخدمية والصحية والتعليمية، مما دفع بالجمعية إلى تعزيز حجم مشاريعها الخيرية، بهدف توفير الحياة الكريمة لسكانها ومساعدتهم في النهوض باقتصاد بلدانهم، لافتاً إلى أهمية مكتب الجمعية الذي تم افتتاحه بالنيجر قبل سنوات عدة لمتابعة وتنفيذ مشاريع الجمعية في النيجر والبلدان المجاورة لها.

مشاريع

أشار راشد بن بيات إلى أن لدى الجمعية مشاريع خيرية تم تنفيذها في بعض المناطق بجمهورية النيجر خلال السنوات الماضية، بواقع 2604 مشاريع من أبرزها بناء القرى الخيرية التي جاء تنفيذها ضمن برامج العمران، وتتضمن منشآت خدمية متكاملة كما تم بناء 1112 بيتاً للفقراء و33 صفاً دراسياً ومدرستين لنشر برامج التعليم بين المناطق النائية ضمن مبادرة «هيا نتعلم»، فضلاً عن المنشآت الصحية ومعاهد التدريب المهني و12 وقفاً خيرياً و308 مشاريع للأسر المنتجة ضمن «جفير الخير» الذي يركز على توفير الأدوات اللازمة للحرفيين والمهنيين ليتحصلوا بها على قوت يومهم، كما وفّرت الجمعية مياه الشرب النقية للسكان عبر 515 بئراً وببناء 615 مسجداً. من جانبه، أثنى إبراهيم واناكا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية وسياستها الدقيقة في الوصول إلى المحتاجين في كل مكان حول العالم، مثمناً أهداف الجمعية الإنسانية، مؤكداً تقديم التسهيلات المطلوبة للجمعية ووفودها بما يمكن من التعاون في خدمة المناطق الأكثر احتياجاً.