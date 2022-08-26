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دبي الخيرية تطلق «أبشري يا الصومال»

دبي الخيرية تطلق «أبشري يا الصومال»
27 أغسطس 2022 03:06

دبي (وام)

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 أطلقت جمعية دبي الخيرية، أمس، حملة إغاثة إنسانية عاجلة للمُتضرّرين من الجفاف في الصومال تحت شعار «أبشري يا الصومال»، لمساعدتهم في تجاوز المحن التي يعانون منها جراء الجفاف الذي تسبب في القضاء على المحاصيل الزراعية ونفوق الماشية، وحرمان حرم العديد من المجتمعات الرعوية من مصدر دخلها الوحيد. وتتضمن الحملة، التي تمتد حتى منتصف الشهر المقبل، مشاريع سقيا ماء وتوفير سلال غذائية وحفر آبار وكسوة أسر متعففة إضافة إلى جمع تبرعات. وأهابت الجمعية بضرورة التخفيف من معاناة مختلف شرائح المجتمع الصومالي المنكوب، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية الملحة. 
وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية «تعكس الحملة التزام الجمعية بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعوب المغلوبة والمنكوبة، ومد يد العون لهم لمساعداتهم للخروج من محنتهم سواء نتيجة الأمراض أو الفقر والجوع والجفاف أو نتيجة النزاعات والحروب».

جمعية دبي الخيرية
الصومال
الجفاف
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