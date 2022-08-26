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نهيان بن مبارك يحضر أفراح آل حم

نهيان بن مبارك يتوسط الحضور خلال الحفل (وام)
27 أغسطس 2022 03:08

العين (وام)

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 حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ محمد بن سالم بن حم العامري، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري. كما حضر الحفل الذي أقيم بمركز سالم بن حم الثقافي بمنطقة العين الشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، والشيخ محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، والشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، وعدد من شيوخ القبائل، وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية.

نهيان بن مبارك
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