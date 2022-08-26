نهيان بن مبارك يعزي في وفاة حمامة خليفة المزروعي

دبي (وام)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور لها حمامة خليفة المزروعي، حرم خلفان مبارك بن حويرب، وشقيقة خلفان خليفة المزروعي، ووالدة كل من الدكتور جمال خلفان بن حويرب، ومحمد خلفان بن حويرب، وعبدالله خلفان بن حويرب، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة جميرا بدبي. كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخلف أحمد الحبتور. وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.