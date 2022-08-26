محمد بن راشد: المرأة روح المكان ومكان الروح

أبوظبي، دبي (الاتحاد ووام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن المرأة تمتلك مستقبلاً كبيراً، مشيراً إلى أن العنصر النسائي يجتهدن ويتعلمن أكثر ونتعشم فيهن الخير. جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.وقال سموه في الفيديو، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف غداً: «المرأة روح المكان، ومكان الروح... نحو 70% من الخريجين هن من العناصر النسائية، لو تروح لمكتبي تجد 85% من العنصر النسائي، فنتعشم فيهن الخير... العنصر النسائي يجتهد ويتعلم أكثر، لهن مستقبل كبير».