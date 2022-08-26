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خولة السويدي: الإماراتية نموذج العطاء والطموح

خولة السويدي: الإماراتية نموذج العطاء والطموح
27 أغسطس 2022 03:06

أبوظبي (وام)

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أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان مستشار الأَمن الوطني رئيسة «خولة للفن والثقافة».. أن المرأة في الإمارات هي نموذج رائد في العطاء والطموح والابتكار وشريك مؤثر وفعال في مسيرة البناء والتنمية المستدامة ودفع عجلة التطور محققة بذلك إنجازات استثنائية في القطاعات كافة يحق لكل إماراتي الفخر بها وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة التي منحت المرأة الإماراتية ثقتها الكاملة ووفرت لها الدعم الكبير وسعت إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز من مشاركتها الفاعلة لتحقيق مزيد من النجاحات وذلك استكمالاً للنهج الحضاري الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي كان له دور كبير في تمكين المرأة لتكون إحدى الركائز الرئيسة لبناء المجتمع والوطن. 
وتوجهت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي بأسمى آيات التهاني والشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على الاهتمام والرعاية الكبيرة لسموها بقضايا المرأة حتى غدت ابنة الإمارات مثالا يحتذى به في الطموح والإرادة وتحقيق النجاحات حيث قدمت سموها كافة أشكال الدعم والتمكين للمرأة وفتحت المجال واسعاً أمامها لتحقيق طموحاتها وأحلامها ولتكون شريكة فاعلة في بناء المستقبل المشرق لدولة الإمارات. 
وأشارت سموها إلى أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأن يكون شعار الاحتفال هذا العام هو «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» هو تأكيد على سعي دولة الإمارات لمواصلة مسيرة دعم المرأة الإماراتية وتعزيز الجهود للوصول إلى مستقبل مستدام لابنة الإمارات تواصل فيه مسيرتها الحافلة بالإنجازات والنجاحات في كافة المجالات ومن ضمنها القطاع الثقافي والإبداعي حيث أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على تسجيل حضور بارز في المشهد الثقافي المحلي والعالمي وجذبت انتباه الجمهور العالمي لأعمالها الفنية والإبداعية خلال المشاركة بالمحافل والمعارض العالمية.

خولة السويدي
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
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