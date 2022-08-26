شما بنت محمد: المرأة الإماراتية رائدة في كافة الميادين

العين (وام)

أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة للمرأة وبالدعم المتواصل منذ قيام دولة الاتحاد من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي رسخت دور المرأة الإماراتية وفق نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي منحها حقوقها كاملة فكانت على قدر المسؤولية مساهماً أصيلاً في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: إن المرأة الإماراتية حققت نجاحات كبيرة ولا تزال في المجالات كافة وقدمت نماذج مشرفة نفخر بها، مشيرة إلى أن واقع المرأة الإماراتية مشرف على مستوى المنطقة والعالم فقد لعبت ولا تزال أدواراً رائدة في الميادين كافة بدعم كبير من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مستذكرين في هذه المناسبة الأيادي البيضاء والدعم التاريخي منذ قيام دولة الاتحاد من قبل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وما قدمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من دعم وتمكين لها.. وفي هذا الشأن نقف تقديرا وإجلالا لما قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» من مبادرات وما اتخذته من خطوات كفلت ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية وأدوارها المشهودة.