السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شما بنت محمد: المرأة الإماراتية رائدة في كافة الميادين

شما بنت محمد: المرأة الإماراتية رائدة في كافة الميادين
27 أغسطس 2022 03:06

العين (وام)

أخبار ذات صلة
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة

أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة للمرأة وبالدعم المتواصل منذ قيام دولة الاتحاد من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي رسخت دور المرأة الإماراتية وفق نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي منحها حقوقها كاملة فكانت على قدر المسؤولية مساهماً أصيلاً في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: إن المرأة الإماراتية حققت نجاحات كبيرة ولا تزال في المجالات كافة وقدمت نماذج مشرفة نفخر بها، مشيرة إلى أن واقع المرأة الإماراتية مشرف على مستوى المنطقة والعالم فقد لعبت ولا تزال أدواراً رائدة في الميادين كافة بدعم كبير من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مستذكرين في هذه المناسبة الأيادي البيضاء والدعم التاريخي منذ قيام دولة الاتحاد من قبل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وما قدمه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من دعم وتمكين لها.. وفي هذا الشأن نقف تقديرا وإجلالا لما قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» من مبادرات وما اتخذته من خطوات كفلت ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية وأدوارها المشهودة.

شما بنت محمد
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©