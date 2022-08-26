عزة النعيمي: 28 أغسطس يوم للاحتفال بالإنجازات العظيمة للمرأة الاماراتية

عجمان (وام)

أكدت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي رئيس مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان أن المرأة الإماراتية بثت خلال الخمسين عاماً الماضية رسائل للمجتمع تعد نماذج متميزة وأصيلة حرصت خلالها على إظهارها بشكل مشرق أمام القيادة الرشيدة وأمام شعب الإمارات الوفي فأصبحت تؤدي أصعب المهام وانضمت للقطاعات العسكرية وتواجدت في المجتمع كطبيبة ومحامية ومربية وأثبتت حضورها في السلك الدبلوماسي فأصبحت سفيرة ووزيرة تمثل الدولة في جميع المحافل العالمية.

وقالت الشيخة عزة: إن الثامن والعشرين من أغسطس يوم تخرج فيه دولة الإمارات بقضها وقضيضها للاحتفال بالمرأة الإماراتية وبالإنجازات العظيمة التي حققتها وبالتضحيات الجسام التي قدمتها خلال مسيرتها المباركة. وأكدت أن دولة الإمارات ومنذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه من جيل الآباء المؤسسين رحمهم الله تعالى وحتى يومنا هذا قدمت للعالم نموذجا رائعا لدعم وتمكين المرأة، حيث وضعت القيادة نصب عينيها المرأة الإماراتية والاهتمام الاستثنائي بشؤونها، مشيدة في هذا الصدد بجهود رائدة العمل النسائي في الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» صاحبة الفضل في ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من تقدم وازدهار.