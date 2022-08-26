أمينة الطاير: مؤسس إمارات الخير أول مساند للمرأة

دبي (وام)

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس إمارات الخير أول مساند للمرأة الإماراتية في كافة مراحل الاستدامة.

وقالت «بهذه المناسبة نجدد الولاء والوفاء والمبايعة التامة للقيادة الرشيدة بإماراتنا الحبيبة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ونهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وأم القيم الإنسانية وسند المرأة والأسرة بإماراتنا الحبيبة والتهنئة موصولة لـ«أم الجود» حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم نصيرة الطفولة والأمومة وراعية الترابط الأسري بإمارات الخير». وأضافت أن إنجازات دولة الإمارات في مجال المساواة بين الجنسين بفضل القيادة الرشيدة وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يشهد لها القاصي والداني فخراً واعتزازاً لنا جميعاً وأننا نتفاخر في دولة الإمارات بأن لدينا عدداً كبيراً من النساء يتبوأن العديد من المناصب القيادية، ونحن نمضي صوب الخمسينية الثانية والاحتفال بالذكرى الأولى لمنظومة الخمسينية الجديدة في الثاني من ديسمبر 2022 نعزز وندعم ونساند ثقافة الولاء الخالص للقيادة الرشيدة والانتماء والحب والوفاء لأغلى الأوطان إمارات الخير والنماء.